«Освобождение Беларуси может начаться с Бреста» 21 16.04.2019, 7:55

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Фото: Брестская Газета

О чем говорили люди на самой массовой протестной акции в городе.

В воскресенье, 14 апреля, кормление голубей на центральной площади Бреста закончилось массовым митингом и шествием, в которых приняли участие более 500 человек.

При этом накануне власти попытались нейтрализовать протесты против аккумуляторного завода, арестовав в пятницу десятерых наиболее известных активистов. Однако шествие 14 апреля стало самой массовой уличной акцией после «тунеядских протестов» 2017 года.

Как получилось, что действия властей возымели обратный эффект?

О ситуации в городе над Бугом сайту Charter97.org рассказал представитель БНК в Бресте, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

- Расскажите о вашем впечатлении от воскресных событий в Бресте. Почему у властей вышла «осечка»?

- Такие вещи вдохновляют: люди показали, что примитивная и грязная тактика по запугиванию на них не действует. Пятничные задержания были сделаны для того, чтобы сбить протестную волну, но процесс вышел из-под контроля властей. Получилось с точностью до наоборот: люди вышли на улицу с еще большим энтузиазмом.

Участники шествия чувствовали, что правда и сила на их стороне, были готовы на проявление солидарности, не позволяли задерживать своих.

По итогам этой акции могу сказать: протесты в Бресте выходят на новый уровень.

- Давайте сравним протест 14 апреля и «марши нетунеядцев» в Бресте: какой была энергетика акций сейчас и тогда? Что общего и в чем различия?

- Да, многие обратили внимание на то, что воскресное шествие стало самой массовой уличной акцией после «тунеядских протестов» 2017 года. Но в смысле энергетики произошли важные изменения: настроение у людей в этот раз было даже более бодрым и решительным, чем в знаменательном 2017 году.

Если два года назад на протест людей выводила в основном экономическая ситуация и лозунги были направлены главным образом против декрета №1, то сейчас чувствуется, что у людей уже просто наболело и они не воспринимают эту власть ни в каком варианте.

Аккумуляторный завод просто стал последней точкой, которая вытолкнула людей на улицы. На последние акции брестчане выходят целыми семьями. На марше был полный «социальный потрет» города: люди всех возрастов, самых разных профессий, матери с детьми, старики, молодежь… Большинство пришли на уличную акцию первый раз в жизни.

Могу сказать, что в толпе во время разговоров все больше звучали именно политические лозунги. Для большинства людей ситуация сегодня в стране – это просто беспредел. Причем брестчан волнуют проблемы не только аккумуляторного завода и даже не только родного города. Честно говоря, по настроению людей на акции у меня сложилось впечатление, что у Лукашенко все катится в тартарары и будет так: сегодня вышел Брест, а завтра это докатится до Минска и пойдет по всей стране.

- А какие именно политические лозунги звучали на акции?

- Главный лозунг, которые люди произносили на разные лады: «Лукашенко, забирай свой завод – и едь с ним куда подальше, исчезни из Беларуси!». Понятно, что это – лейтмотив. Это высказывалось массой людей разными словами, но объединяло одно: все понимают, что дело в самой власти, а не в отдельном заводе.

За грязные деньги от вредных предприятий власть готова расплатиться здоровьем людей. Такая же ситуация и в Светлогорске, и во многих промышленных городах Беларуси. Люди уже не ищут виноватых среди местных чиновников, все знают, что эту порочную схему запустил в жизнь сам диктатор из Дроздов, назначающий местные власти и приглашающий сомнительных «инвесторов», готовых зарабатывать на жизни простых граждан.

- Житель вашего города Александр Абляк рассказал на акции брестчанам про снос крестов в Куропатах. Что брестчане думают об этом?

- Конечно же, мои земляки возмущены этим вандализмом властей в дни, когда проходит Великий пост и начинается Страстная неделя и у католиков, и у православных.

Все увидели, что нами правят нелюди, отдавшие приказ сносить кресты накануне великого праздника Пасхи. Многие брестчане ездили на защиту Куропат, еще больше – посещали народный мемориал хотя бы раз в жизни.

- Как вы в целом оцениваете настроения людей в городе? Есть ли какие-то изменения за последнее время?

- Ситуация такая: людям надоела эта власть. Раздражают льющиеся с экранов сиплые обещания зарплат в «тысячу рублей». В Бресте столько получают только представители власти, а остальных пережевывание этой темы только злит.

А еще раздражает постоянный беспредел со стороны милиции, которая избивает людей на улицах, подбрасывает взрывчатку, как активисту Моисею Мазько.

Ситуация с аккумуляторным заводом просто подняла этот народный гнев на поверхность. А накопилось гораздо больше, чем просто недовольство вредным производством. Люди ищут ответа: как быть? И получают ответ: выходить на улицы с протестами, как в Бресте. Ведь, посмотрите, власть фактически проиграла в это воскресенье: хотели нас задавить – а получили бурю народного гнева.

Думаю, протесты и у нас, и в других городах будут продолжаться. И даже набирать силу.

Во время Революции достоинства в Украине был популярным такой факт: ночью власти брутально разогнали группку студентов возле памятника – а назавтра получили массовый выход на улицу разгневанных граждан. Знаете, в Бресте 14 апреля произошло что-то похожее. Возможно, что освобождение Беларуси от Лукашенко может начаться с Бреста.

Когда люди видят несправедливость, они готовы восставать, даже если это связано с риском. В воскресенье было очень много людей, которые вышли на улицу только потому, что в пятницу арестовали 10 активистов.

- В социальных сетях белорусы эмоционально отреагировали на акцию в Бресте: «бресткий очаг», «Беларусь гордись!», «Брестчане, вы герои», - вот некоторые из отзывов. Что вы думаете по этому поводу?

- Думаю, что люди уже готовы к тому, чтобы действовать по примеру брестчан. Думаю, что белорусы ждут, чтобы пламя из «брестского очага» перекинулось на другие города.

Как те первые украинские студенты, вышедшие протестовать против Януковича за европейский путь их страны, брестчане должны стать катализатором перемен для всей нашей Беларуси.

Я просто хочу обратиться к жителям других регионов: не терпите насилия от этой власти, не смиряйтесь с беспределом лукашенковских чиновников, а просто начинайте отстаивать свои права. Отстаивайте их на улицах свои городов – и мы придем к новой, достойной жизни.

- «Кормление голубей» продолжается уже больше года и стали рекордной по продолжительности акцией. Почему власти ничего не могут сделать с народными протестами?

- В акциях участвуют самые обычные люди – как я уже говорил, весь социальный портрет нашего города. Это действительно голос и воля народа. Люди выходят по зову своего сердца. Остановить такое властям просто не под силу. Они безоружны против естественных процессов.

Все их попытки погасить наше пламя превращаются только в подбрасывание горючего материала.

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