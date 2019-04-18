Россия остановила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину 9 18.04.2019, 12:49

2,643

Фото: Reuters

Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия установит запрет не только на нефть и нефтепродукты в Украину, но и расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил глава кабинета министров во время заседания правительства.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.