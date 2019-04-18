Журналистов независимых СМИ не аккредитовали на послание Лукашенко 26 18.04.2019, 15:10

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Фото: Getty Images

На выступление диктатора согнали региональные СМИ.

Журналистов tut.by, БелаПАН и "Европейского радио для Беларуси" не аккредитовали на освещение ежегодного послания Александра Лукашенко к "народу и национальному собранию", которое состоится в пятницу, 19 апреля, пишет baj.by.

В частности, в возможности освещать мероприятие из пресс-центра "палаты представителей" отказали обозревателю информагентства БелаПАН Татьяне Коровенковой и специальному корреспонденту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку.

Между тем, оба журналистa имеют постоянную аккредитацию для работы в "парламенте". Отказ в аккредитации также получили журналисты портала tut.by.

- У нас для вас не очень хорошие новости. Понимаете, столько региональной прессы нагнали, что для вас уже место в пресс-центре не будет, - цитирует ответ пресс-службы "палаты представителей" журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Выступать Лукашенко будет 19 апреля в Овальном зале.