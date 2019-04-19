Лукашенко: Не надо плакаться, что кресты снесли 21 19.04.2019, 11:39

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Фото: tut.by

Диктатор снова оскорбил народный мемориал в Куропатах.

Сегодня диктатор выступает с «ежегодным посланием к народу и национальному собранию».

Сайт Charter97.org публикует отдельные фрагменты из выступления диктатора.

«Человек, его инициатива и стремление жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы. Нужно самим быть активными. А не только плакаться, что кресты снесли. Нет у вас большей проблемы! Вы сначала разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешил. Но это уже другой вопрос», - заявил Лукашенко.

Напомним, 4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а 13 апреля еще 50.