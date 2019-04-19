76 лет назад началось восстание в Варшавском гетто 4 19.04.2019, 11:59

Поляки прикалывают к одежде бумажные желтые нарциссы в знак солидарности и памяти.

76 лет назад, 19 апреля 1943 года, плохо вооруженные члены еврейских подпольных вооруженных формирований начали борьбу с немцами, которые хотели окончательно ликвидировать Варшавское гетто. Историки отмечают, что евреи, начавшие восстание в Варшавском гетто, достойно приняли бой, сообщает «Польское радио».

Вооруженное восстание евреев в Варшавском гетто было борьбой за достоинство, - отмечает председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

«Восстание в гетто было трагическим криком еврейского населения, которое было обречено на Холокост. Они боролись за достойную смерть, потому что надежды на победу не было», - отметил Ярослав Шарек.

Восстание в гетто было первым городским вооруженным выступлением против немцев в оккупированной Европе. В боях и во время казней погибла большая часть повстанцев, а оставшееся на территории население было выслано в концентрационные лагеря.

В пятницу, 19 апреля, в Варшаве 2,5 тысячи волонтеров раздают бумажные желтые нарциссы, которые являются символом восстания в Варшавском гетто.

Акция «Нарциссы» уже в седьмой раз проводится Музеем польских евреев POLIN. Волонтеры, помимо раздачи бумажных цветов, рассказывают об истории Второй мировой войны, гетто и о героях восстания 1943 года.

Акция будет проводиться не только в польской столице, но и во многих других населенных пунктах, в домах культуры, библиотеках и музеях. Как говорит исполняющий обязанности директора POLIN Зигмунд Стенпиньский, в этом году для участия в акции зарегистрировалось рекордное количество добровольцев, а также учреждений.

«Эти данные превзошли наши самые большие ожидания. Заявки на участие подали 2,5 тыс. волонтеров, 1 тыс. школ, библиотеки, дома культуры. В связи с этим я могу сделать вывод, что масштаб акции будет еще большим по сравнению с прошлым годом», - сказал Зигмунд Стенпиньский.

Памятные церемонии начнутся в полдень у Памятника героям гетто в Варшаве.