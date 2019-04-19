Лукашенко: Президентские выборы будут в 2020 году, парламентские – в этом

Лукашенко: Президентские выборы будут в 2020 году, парламентские – в этом23
- 19.04.2019, 12:28
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Диктатор назвал даты президентских и парламентских выборов.
Сегодня Лукашенко выступает с «ежегодным посланием к народу и национальному собранию».
Сайт Charter97.org публикует отдельные фрагменты из выступления диктатора.
«Я не буду искать выгоды, чтобы остаться у власти. Выборы должны состоятся в 2020 году. В 2020-м они и пройдут в соответствии с законом. Мы не будем играться с народом. А в этом году состоятся выборы в «палату представителей». Они станут экзаменом не только для вертикали власти, но и для избирателей», - заявил Лукашенко
«Давайте проведем их близко к дате 7 ноября, дню Октябрьской революции», - предложил Лукашенко.