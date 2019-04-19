Бабич поспорил с Лукашенко о стоимости БелАЭС 19.04.2019, 18:10

Михаил Бабич

Во время своего выступления диктатор заявил, что АЭС удалось построить якобы дешевле, чем планировалось.

Российский посол Михаил Бабич заочно поспорил с Александром Лукашенко по поводу условий строительства АЭС около Островца.

Во время своего выступления 19 апреля белорусский диктатор заявил, что АЭС удалось построить дешевле, чем планировалось, так как строительство велось под жестким контролем.

"Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет... Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе", — заявил диктатор Беларуси.

В свою очередь Михаил Бабич в комментарии агентству РБК выразил мнение, что Лукашенко "ввели в заблуждение", назвав ему конечную стоимость строительства Белорусской АЭС. Дипломат заявляет, что официальная Москва точную сумму не называла. По его словам, расчет стоимости АЭС должен состояться после завершения строительства обоих блоков — не раньше конца 2019 года. "Дело в том, что ни я, ни другие государственные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС", — добавил он.

Для строительства АЭС под Островцом Россия выделила Беларуси кредит в 10 миллиардов долларов.