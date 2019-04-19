США призвали все страны заблокировать полеты авиации РФ в Венесуэлу 1 19.04.2019, 18:57

Госдеп поставил в пример решение Мальты, которая не разрешила пролет двух самолетов РФ через свое воздушное пространство.

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу. Об этом в Twitter написала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, передает РБК.

«Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку диктатора Мадуро со стороны Кремля», — написала она.

В марте Россия направила в Венесуэлу два транспортных самолета с российскими военными. Данный шаг привел к усилению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил, что России «должна убраться» из Венесуэлы.