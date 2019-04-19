закрыть
19 апреля 2019, пятница, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Супруга сообщила об улучшении состояния Дмитрия Быкова

1
  • 19.04.2019, 20:22
  • 1,662
Дмитрия Быкова

Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе с подозрением на инсульт.

Состояние российского писателя Дмитрия Быкова немного улучшилось, сообщила его жена Ирина Лукьянова.

«Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — написала она в своем Facebook.

Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе с подозрением на инсульт. Его ввели в искусственную кому. На следующий день писателя перевезли в московскую больницу. ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сообщил, что у Быкова инфаркт головного мозга.

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опровергли эту информацию.


популярное за неделю

Мнение

Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип
Не заглянув в святцы
Не заглянув в святцы Константин Скуратович
Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим Евгений Афнагель