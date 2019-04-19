Супруга сообщила об улучшении состояния Дмитрия Быкова

Супруга сообщила об улучшении состояния Дмитрия Быкова1
- 19.04.2019, 20:22
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Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе с подозрением на инсульт.
Состояние российского писателя Дмитрия Быкова немного улучшилось, сообщила его жена Ирина Лукьянова.
«Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — написала она в своем Facebook.
Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе с подозрением на инсульт. Его ввели в искусственную кому. На следующий день писателя перевезли в московскую больницу. ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сообщил, что у Быкова инфаркт головного мозга.
Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опровергли эту информацию.