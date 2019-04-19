Демократы запросили у Минюста США полный текст доклада Мюллера 19.04.2019, 21:11

Генеральный прокурор США обязан в срок до 1 мая предоставить Конгрессу затребованные документы.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей демократ Джерролд Надлер подал в Министерство юстиции США судебный запрос на предоставление полного, без купюр, отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает svoboda.org со ссылкой на агентство Reuters.

В публикации говорится, что в отчете содержатся подробные сведения об усилиях Трампа по срыву расследования Мюллера. Были скрыты подробности, связанные с методами сбора разведывательной информации, а несколько бывших помощников Трампа были обвинены офисом Мюллера или осуждены за различные преступления.

Генеральный прокурор США Уильям Барр обязан в срок до 1 мая предоставить Конгрессу затребованные документы.