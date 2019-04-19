Крупнейший частный инвестфонд Китая находится на грани банкротства 19.04.2019, 22:22

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Для экономики Китая прозвенел еще один тревожный звоночек.

Для экономики Китая, бурный рост которой сопровождался рекордным увеличением долга, достигшего 250% ВВП, прозвенел еще один тревожный звонок, передает finanz.ru.

После «эпидемии» дефолтов по облигациям в прошлом году, когда объем просроченных выплат подскочил вчетверо, до 120 млрд юаней, кризис неплатежей перекинулся на финансовый сектор.

Как сообщает Bloomberg, на грани банкротства оказался крупнейший частный инвестфонд КНР - China Minsheng Investment Group.

Еще в феврале компания с активами на 310 млрд юаней, или 45,5 млрд долларов, не смогла погасить облигации на 3 млрд юаней, и теперь, согласно положениям о перекрестном дефолте, обязана немедленно выплатить 800 млн долларов держателям евробондов.

Средств у фонда, долг которого превышает 35 млрд долларов, по всей видимости, нет. Компания уведомила Гонконгскую биржу, что наняла юристов Kirkland & Ellis, а банки собрали комитет кредиторов, что обычно предшествует банкротству с обменом долга на акции.

Кризис вокруг CMIG, которую называли китайским JPMorgan, «усилится, а кредиторы будут стремиться заморозить ее активы, если она объявит дефолт по бондам», говорит портфельный Qingdao Rural Commercial Bank Чен Су.

Проблема не разрешится, пока CMIG не найдет заинтересованных инвесторов, добавляет он. Пока таких инвесторов не просматривается: долларовые бонды компании торгуются по 40% от номинала - на уровне гособлигаций Венесуэлы.

Проблема китайского финансового сектора, да и экономики в целом - в том, что вся модель роста последних 10 лет построена на хроническом увеличении долга, пишут аналитики GNS Economics.

Причем эффективность этого кредитного «допинга» постоянно снижается: если до 2008 года долг рост лишь незначительно быстрее, чем ВВП, то в последнее десятилетие это расхождение стало более чем трехкратным. С 2007 года долг вырос на 25 триллионов долларов, а экономика - лишь на 7,6 трлн.

Иными словами, на каждый доллар нового долга в Китае создается лишь 33 цента нового ВВП.

Де-факто китайская экономика превращается в «финансовую пирамиду», категоричны аналитики GNS: проценты по кредитам съедают около 20% китайского ВВП, а обслуживание накопленного долга происходит за счет дальнейшего увеличения долга, замыкая ситуацию в порочный круг.

Когда китайский кредитный пузырь схлопнется, под ударом окажется вся мировая экономика, предупреждают в GNS.