Крестный путь с участием папы Франциска (Видео, онлайн) 19.04.2019, 23:07

Служба традиционно проводится в римском Колизее.

Страстная или Великая пятница - христианский праздник, празднующийся на Страстной неделе.

Проповедник папской семьи Раньеро Канталамесса в ходе проповеди в Ватикане по случаю католической Страстной пятницы поднял проблему бедности и неравенства во всем мире, передает swissinfo.ch.

"Небольшое число привилегированных человек владеют большими богатствами, в то время как веками многие бедняков жили, нуждаясь в куске хлеба или глотке воды для своих детей. Ни одна религия не может относиться к этому с безразличием, потому что Бог во всех религиях небезразличен к этому", - заявил Р.Канталамесса в пятницу во время проповеди "Страсти Господни" в базилике Святого Петра в Ватикане.

Служба в честь Страстной пятницы - одна из немногих служб в году, которую проводит не папа римский. Сам понтифик присутствовал на службе в качестве слушателя.

По окончании службы процессия из представителей Ватикана во главе с папой Римиским, паломников и туристов направилась в сторону римского Колизея. Этот маршрут символизирует крестный путь Иисуса Христа и его страдания на пути на Голгофу. Ежегодно эта процессия собирает тысячи верующих со всего мира.

В районе крестного хода усилены меры безопасности, по всему маршруту процессии перекрыто движение машин и общественного транспорта.

Страстная или Великая пятница - христианский праздник, празднующийся на Страстной неделе. Страстная неделя каждый год предшествует Пасхе, всю неделю христиане вспоминают Тайную вечерю, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Пасха, символизирующая воскрешение Христа, в католицизме в этом году празднуется 21 апреля, в то время как Православная церковь отмечает Пасху 28 апреля.