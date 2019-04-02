Гуаидо: У нас есть несколько возможностей выбора 2.04.2019, 11:32

Хуан Гуаидо

Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Народ Венесуэлы показал, как нужно бороться с узурпацией власти.

Венесуэла столкнулась с самым тяжелым кризисом в своей истории. Такое мнение выразил в понедельник лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуаидо, выступая на мероприятии в честь годовщины создания коалиции «Широкий фронт свободная Венесуэла», объединяющей политических противников президента Николаса Мадуро. Видео выступление президента появилось в Twitter.

«Сегодня мы переживаем худший кризис в истории Венесуэлы, — сказал он. — У нас есть несколько возможностей выбора, и вчера наш народ показал, какую он выбрал, и речь идет о борьбе с узурпацией».

Гуаидо призвал жителей Венесуэлы отвечать протестами на каждое отключение электроэнергии или воды в стране. «Всякий раз, когда у нас нет света или воды, мы будем выходить на улицы протестовать, потому что это наше право», — сказал политик.