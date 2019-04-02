Аудронюс Ажубалис: Суд в Вильнюсе заставил нервничать людей в Кремле 2.04.2019, 12:02

Аудронюс Ажубалис

Организаторы аннексий чужих территорий почувствовали неотвратимость правосудия.

Окружной суд Вильнюса принял решение по резонансному делу по 13 января 1991 года, когда во время штурма здания телевизионного центра советским войсками погибло 14 мирных жителей, а сотни были ранены. Суд приговорил 67 граждан РФ, Беларуси и Украины к лишению свободы от 4 до 14 лет. Практически сразу же последовала реакция Кремля: следственный комитет Российской Федерации начал проверку по отношению к судьям, огласившим приговор.

Комментарий Сharter97.org по приговору суда дал Аудронюс Ажубалис, известный литовский политик и депутат Сейма Литвы.

- Как бы вы прокомментируете решение окружного суда Вильнюса по делу трагических событий 13 января 1991 года?

- Думаю, что правосудие наконец восторжествовало, лично я радуюсь, что дело, которое тянулось очень долго, было наконец закончено. Это очень и очень важно, причем не только для Литвы как государства, не только для родственников жертв погибших во время этих событий или их близких, но и для всех жителей страны.

Окончание дела и приговор виновным демонстрируют то, что все те лишения, страдания, жертвы, которые пришлось вынести и вытерпеть жителям Литвы, были не напрасны. Агрессоры, организаторы событий – не все, правда, из них и хотя бы заочно – но были осуждены.

- Роль Михаила Горбачева, первого и единственного президента Советского Союза так и осталась до конца невыясненной, так как Горбачев, хоть и получил повестку, но на суд на явился.

- Да, конечно, много кто желал бы, чтобы на суде появился Михаил Горбачев, благодаря чему могла бы прояснится его роль во время штурма советскими войсками телебашни в Вильнюсе. Уверен, в суде ему было бы предоставлено полное право доказать свои слова о том, что о кровавых событиях 13 января 1991 года он не знал ровным счетом ничего.

- Практически сразу после оглашения приговора литовским судом следственный комитет Российской Федерации сообщил о том, что начал проверку по отношению к судьям, огласившим приговор.

- По моему мнению, подобная реакция России свидетельствует о том, что организаторы и исполнители тех трагических событий в Литве и нынешних в Южной Осетии, Грузии, Крыму и Украине почувствовали, что раньше или позже рука правосудия может к ним дотянуться. Вот что заставило нервничать людей в Кремле, потому что они поняли, что за ними когда-нибудь придут украинцы, грузины и единственное что им останется, это безвылазно сидеть на территории России и под страхом ареста забыть о поездках в другие страны.

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