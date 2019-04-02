Правозащитники требуют немедленно прекратить преследование блогера Сергея Петрухина 2.04.2019, 16:28

Сергей Петрухин

Белорусские организации выступили с заявлением.

Совместное заявление правозащитных и других организаций гражданского общества Беларуси в поддержку известного блогера из Бреста Сергея Петрухина опубликовал правозащитный центр «Весна»:

- 9 апреля 2019 г. в суде Ленинского р-на г. Бреста начнется рассмотрение уголовного дела в отношении известного брестского блогера Сергея Петрухина.

Постановление о предъявлении обвинения С. Петрухину по ч.2 ст. 188 ( "Клевета") и ч.2 ст. 189 ( "Оскорбление") Уголовного кодекса Республики Беларусь вынес 1 апреля Брестский межрайонный отдел Следственного комитета (СК).

Основанием для привлечения блогера к уголовной ответственности стали видеоролики, которые были сняты в марте и апреле 2018 года и транслировались на видеохостинге YouTube. В этих видеороликах С. Петрухин заявил о причастности ряда сотрудников Ленинского РУВД г. Бреста к избиению в милицейском участке в 2016 г. гражданина П. Каминского.

Следует отметить, что избитый сотрудниками Ленинского РУВД г. Бреста П. Каминский обратился с заявлением в Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности сотрудников милиции, указанных в видеороликах С. Петрухина. Несмотря на то, что экспертиза зафиксировала нанесенные П. Каминскому побои и не исключает их причинение при заявленных Каминским обстоятельствах, СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. За период с 2016 по 2019 гг. было вынесено восемь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, семь из которых отменялось вышестоящими органами СК и прокуратуры в связи с неполнотой проведенной проверки по заявлению. На данный момент очередная жалоба на ранее вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции направлены П. Каминским на имя прокурора г. Бреста и в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

В связи с тем, что процедура по проверке заявления П. Каминского о привлечении к уголовной ответственности сотрудников милиции пока не закончена, предварительного расследования не проведено, привлечение к уголовной ответственности С. Петрухина является незаконным и необоснованным. Мы также считаем, что его уголовное преследование имеет политически-мотивированный характер и связано исключительно с реализацией Петрухиным гарантированных Конституцией и международными нормами прав в области прав человека свобод - свободы выражения мнения, сбора и распространения информации.

Декриминализация диффамационных правонарушений является стандартом, сформулированным и обоснованным в решениях ряда международных организаций. Международные органы, ООН и ОБСЕ, рекомендовали отменить законы, предусматривающие уголовную ответственность за диффамацию, или, как минимум, не лишать свободы за совершение диффамационные правонарушений, приняв за норму гражданско-правовое преследование. Полномочные представители ООН, ОБСЕ и ОАГ по вопросам свободы слова заявляли, что «уголовное преследование за диффамацию не является оправданным ограничением свободы выражения убеждений; все законы об уголовном преследовании за диффамацию подлежат отмене и замене, где это необходимо, гражданско-правовыми мерами ответственности».

Брестский блоггер Cяргей Петрухин - постоянный участник акций протеста против строительства экологически вредного аккумуляторного завода, ранее неоднократно задерживался в связи с этим сотрудниками милиции. Также С. Петрухин стал известен благодаря многочисленным видеороликам, которые критикуют деятельность представителей местной власти, в том числе и органов внутренних дел.

Последние случаи уголовного преследования в отношении блогеров С. Петрухина, Александра Кабанова и Андрея Паука вызывают нашу серьезную обеспокоенность и могут свидетельствовать об усилении контроля над интернет-сферой накануне предстоящих в конце текущего года «выборах».

В связи с этим, мы представители правозащитных организаций Беларуси призываем:

- немедленно прекратить уголовное преследование Сергея Петрухина и снять с него все предъявленные обвинения;

- не использовать Уголовный кодекс по делам, связанным с диффамацией.

Публичное учреждение "Белорусский документационный центр";

Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова;

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";

ОО "Белорусская ассоциация журналистов";

Белорусский ПЕН-центр;

Офис по правам людей с инвалидностью;

Правозащитный центр «Весна»;

Комитет репрессированных "Солидарность";

Общество "Инициатива FORB";

Центр правовой трансформации "lawtrend";

РОО "Правовая инициатива";

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".

Инициативная группа «Идентичность и право».