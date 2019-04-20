Максим Винярский - властям: Посадите одного — на его место придут другие 20.04.2019, 8:25

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Максим Винярский

Активист рассказал подробности о своем задержании.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский вышел на свободу после 13-суточного ареста. Активист был задержан возле своего дома 6 апреля, накануне молебна за избавление Беларуси от лукавого.

В интервью Charter97.org Максим Винярский рассказал подробности о своем задержании.

- Расскажите, как и где вас задержали.

- Это произошло примерно в 21.00 в пятницу 5 апреля. Я возвращался домой и уже возле подъезда обратил внимание на странного молодого человека, который рылся в мусорке. Как потом оказалось, это был сотрудник милиции, который изображал из себя бомжа, но при этом был с рацией, по которой и дал сигнал о моем прибытии. Буквально через несколько секунд из-за угла дома и из машин, стоявших рядом выскочили его коллеги и, схватив меня, заявили, что я задержан. Сразу вырвали из рук телефон. Все были в гражданской одежде, никто, как обычно, не представлялся, причину задержания тоже не назвали.

Меня доставили в РУВД Московского района, где сообщили, что в отношении меня будет составлен протокол по статье 23.34 КоАП за пост в социальной сети «Фейсбук». Я сразу потребовал вызвать моего адвоката и дать возможность сообщить моим родственникам о моем задержании. Эти требования были прогнорированы. После этого со мной вообще никто не разговаривал. Согласно протоколу, своим постом я призывал людей принять участие в молебне 7 апреля у Свято-Духова кафедрального собора в Минске и этим нарушил закон.

Время и место моего задержания были фальсифицированы. В протоколе написали, что это произошло в РУВД Московского района в 21.55. Якобы я сам пришел в милицию, чтобы меня там задержали. После меня отвезли в тюрьму на улице Окрестина, где я провел трое суток до суда.

Только вечером в понедельник меня доставили в суд. Ни моим родственникам, ни адвокату, сотрудники милиции не сообщили ни о времени суда, ни о моем местонахождении. Судья Мотыль перенесла процесс на утро следующего дня и уже во вторник вынесла абсурдный приговор: 13 суток ареста. Абсурдный, потому что, следуя такой логике, можно привлекать к ответственности любого священника, любого верующего только за приглашение принять участие в молитве у храма. Ведь даже по драконовским лукашенковским законам на подобные действия не требуется разрешение.

- Вы провели в тюрьмах в общей сложности почти полтора года. Чем отличались эти 13 суток от предыдущих арестов?

- Почти все — как обычно. Мне не давали возможности пользоваться ручкой, изымали бумагу и любые письменные принадлежности. Были и новшества: охранники в светлое время суток запрещали лежать и сидеть на кроватях — такое раньше встречалось очень редко. Мотивировали очень просто: здесь не курорт, вы отбываете наказание, вы должны страдать. Запрещали лежать даже пожилым людям, тем, кто имел какие-то травмы.

- Почему вас задержали за несколько дней до молебна?

- Задержали не только меня, за решеткой до начала молебна оказались Ольга Николайчик и Николай Статкевич. Сотрудники милиции дежурили у домов и квартир других активистов. Раньше это можно было списать на обычную паранойю Лукашенко, который побаивается уличных акций. Сегодня к этому возможно добавилась предсказуемая в общем-то реакция потерявшего остатки рассудка сатаниста на молитву, на обращение людей к Богу.

Они рассчитывали, что если арестуют нескольких человек, то на акции будет меньше людей. Но эта логика уже давно не работает. И молебен 7 апреля, и марш в Бресте 14 апреля показали, что протест не остановить, изолируя его инициаторов. Посадишь одного — на его место придут другие. Люди выходят на площадь не из-за того, что их туда позвали Статкевич, Винярский или Николайчик, а из-за действий властей. Именно они — виновники протестов, а не те, кто называет место и время проведения акций.