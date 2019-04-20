В деревнях рядом с резиденцией Путина нет газа 20.04.2019, 9:29

При этом рядом проходит газопровод в Европу.

О борьбе за народное достояние рассказывают новгородские журналисты: с начала правления Владимир Путин позиционирует Россию как энергетическую сверхдержаву. Газопроводы «Северный», «Южный», «Голубой поток» демонстрируют могущество страны. Тем временем газа не хватает регионам. Например, Новгородская область газифицирована лишь на 58 процентов. Несколько районов вообще не имеют газа, в других он доступен только избранным, сообщает «Белсат».

Валдайскому району повезло, ведь здесь находится резиденция президента. Недалеко от нее в деревне Ящерово вырос коттеджный поселок. Владельцы участков – сплошь полные тезки главы Росгвардии Золотова, тульского губернатора Дюмина, главы Управделами президента Колпакова и другие. В череду удачных совпадений вписывается и газификация деревни – единственной такой в целой округе. Рассказывает житель деревни Костково, Олег Гегелев: «Я располагаю информацией, 33 деревни входят в Костковское сельское поселение. Ни одна из деревень не имеет газификации. Получается, только одна деревня Ящерово газифицирована. Туда поступает природный газ, весь комфорт, все услуги».

Впрочем, комфорт доступен не всем даже в самом Ящерове, где высокие заборы с камерами соседствуют с ветхими домами. Чтобы только подключить газ, надо заплатить несколько десятков тысяч рублей плюс расходы на установку оборудования и труб. Другим территориям недоступно и это. Говорит Маргарита Почивалова из деревни Едрово: «В поселке у нас провели в прошлом году. Там провели газ в котельную, наконец-то. Котельная стала газифицированной. А вот село – частично».

Мошенской район на востоке области не газифицирован вообще. В селе Мошенское для нескольких многоквартирных домов еще в советское время установили резервуары для сжиженного газа. Он дороже и используется только для приготовления пищи. А топят по старинке – дровами. Говорит Николай Рубцов: «Прошу человека: пожалуйста, Олег. Он тоже немолодой, здесь через стенку живет. Он помогает мне в тяжелом положении, особенно, печку…»

Олег Андрианов носит соседям, которым уже за 90, дрова на второй этаж. И вспоминает беженцев с Донбасса, которых отсутствие газа в Мошенском особенно поразило: «Мы, говорит, думали, что вы в России живете очень хорошо, когда ехали сюда. А вы даже без природного газа. У нас газ есть ваш, российский, а вы без газа. Какие вы нищие, говорит. А потом они все уехали, в течение года-двух».

В планах на ближайшие три года газификации села нет – экономически нецелесообразно. Хотя проект был готов еще 2014 году, и люди верили. Рассказывает Анна Черепанова из партии «Яблоко»: «Темпы газификации очень низкие, причем они не растут. В Новгородской области менее 20 процентов сельских населенных пунктов газифицировано. Это очень мало и является препятствием для экономического развития районов Новгородской области, особенно юго-востока».

Активисты собрали многостраничную переписку с чиновниками и «Газпромом» и провели протестный митинг за газификацию. Единственное, чего хотят жители Мошенского – нормальных условий жизни. Говорит активистка Елена Серебрякова: «Мы смотрим Первый канал, Второй канал, НТВ. И там говорят, что мы хотим жить на Луне и построим базу на Луне. Хочется попросить: давайте мы сначала обустроим Россию, будем жить нормально в России, а потом уже мечтать о базе на Луне».

Митинги, споры с чиновниками, письма Путину и Медведеву становятся обычным делом для Мошенского, а ведь недавно район дружно голосовал за действующую власть. Новые выборы не за горами, и некоторые жители уже поняли, как спрашивать с чиновников, если результат их работы не устраивает.