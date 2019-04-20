Противник Назарбаева ответил на вопросы о возможных выборах в Казахстане 20.04.2019, 9:46

МУХТАР АБЛЯЗОВ

Мухтар Аблязов говорит о необходимости смены власти в стране.

Казахский оппозиционный политик, предприниматель и экс-министр Мухтар Аблязов в недавнем интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger раскритиковал режим Нурсултана Назарбаева в Казахстане.

"Назарбаев оставил после себя вакуум власти, который представляет опасность для его клана. Царит неопределенность. Его временный преемник на посту президента Касым Токаев - никто. Чем больше времени проходит, тем вероятнее становится внутренняя борьба за власть. Чтобы избежать хаоса, запланированные на апрель 2020 года президентские выборы пришлось перенести на 9 июня. Назарбаев попытается сделать главой государства свою дочь Даригу. Назначение ее председательницей сената было первым шагом к этому. Ее очень не любят в народе. Люди не хотят семейной династии Назарбаевых. Избрание Дариги укрепит позиции оппозиционеров", - полагает Аблязов.

На своем youtube-канале Мухтар Аблязов подробно ответил на вопросы о возможных выборах в Казахстане.