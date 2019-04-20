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Павел Северинец вышел на свободу

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  • 20.04.2019, 12:59

Политик провел в ИВС 15 суток за попытку остановить снос крестов в Куропатах.

20 апреля из изолятора временного содержания освободили сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. Он отбывал очередные 15 суток ареста за попытку остановить «крестолом» в Куропатах, сообщает «Радыё Свабода» .

После освобождения он отметил в комментарии телеканалу «Белсат», что своим одобрением сноса крестов руководство Беларуси объявило войну белорусскому народу, народной памяти и Богу.

«А это очень серьезная вещь. Я думаю, что ничего хорошего Лукашенко на этом пути не ожидает», - заявил политик.

Павла Северинца задержали 5 апреля, но осудили только через три дня - в общей сложности на 15 суток ареста: за «мелкое хулиганство» (5 суток) и «неподчинение милиции» (10 суток).

В рапорте свидетель-милиционер Удодов, написал, что Северинец «упирался ногами в землю».

18 апреля над политиком состоялся очередной суд. Его вместе с другими защитниками осудили вместе на 6000 рублей или почти 3000 долларов.

Напомним, 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.


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