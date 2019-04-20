Правительство РФ готовится к новому падению нефти и санкциям без конца 2 20.04.2019, 15:26

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Такие «сценарные условия» были одобрены кабинетом министров.

Правительство России исходит из того, что цены на нефть не удержатся у текущих отметок выше 70 долларов за баррель Brent и рухнут почти на 20% уже в ближайший год, пишет finanz.ru.

Такие «сценарные условия», подготовленные Минэкономразвития, были одобрены кабинетом министров и лягут в основу планирования бюджета на 2020-22 гг.

В базовом сценарии в 2020 году каждый баррель российской Urals будет продаваться за рубеж в среднем по 59,7 доллара. Это на 17% ниже, чем сейчас (72 доллара).

К 2021-му цены опустятся до 57,9 доллара за баррель, а к 2024-му - до 53,5 доллара (-25,6%).

Есть и консервативный сценарий, сообщил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев. В нем цены "на существенно более низком уровне - от 42 с небольшим до 44 долларов за бочку», уточнил он.

Ситуацию усугубит то, что одновременно прогнозируется «некоторое сокращение добычи и экспорта нефти», сказал Медведев. Но дефицит нефтедолларов правительство планирует компенсировать доходами от газа, ожидая роста как добычи, так и поставок за рубеж.

В обоих сценариях МЭР исходит из того, что геополитическая нестабильность и санкции против России будут сохраняться, сказал Медведев.

Главной причиной падения нефтяных цен ведомство видит грядущий развал сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия и страны картеля с 2017 года добровольно ограничивают добычу. Срок действия соглашения истекает в середине года, напоминает МЭР.

И в Москве, похоже, всерьез думают о том, что выйти из него. Россия и ОПЕК «теряют рынок, который занимают американцы», жаловался на сессии МВФ 13 апреля глава Минфина Антон Силуанов. Если разорвать сделку, «цены снизятся, и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизится, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи», сказал он, добавив, что «когда-то должно это случится».

Другая проблема заключается в том, что «одновременно в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности», пишет МЭР. Речь идет об инфраструктуре, которая свяжет крупнейший сланцевый бассейн Permian, с экспортными портами, что позволит резко увеличить поставки на экспорт.

В марте крупнейшие энергетические компании США Exxon Mobil и Chevron объявили о планах значительно увеличить добычу в Permian. Chevron рассчитывает удвоить производство к концу 2023 года, до 0,9 млн баррелей в день. Цель Exxon - рост на 80%, до более чем 1 млн баррелей.