Пожарный из Бобруйска во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса 1 20.04.2019, 17:03

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Евгений Лось

Евгений Лось останавливаться на двух мировых рекордах не намерен.

Евгений Лось — пожарный-спасатель из Бобруйска. В первый раз он попал в Книгу Гиннесса, когда за минуту выполнил 67 отжиманий на брусьях с дополнительным весом в 18 кг 200 граммов. Теперь у него новый рекорд — по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом в 27 кг 200 граммов, пишет tut.by.

Подтверждение из комиссии Книги Гиннесса о том, что все выполнено чисто и рекорд засчитан, пришло сейчас, а упражнение было записано на видео 27 декабря 2018 года. Тогда с дополнительным весом в 27 кг 200 граммов бобруйчанин отжался 53 раза. Чем легко побил предыдущий максимум из книги — 40 раз.

— На тренировках я делал от 45 до 50 и знал, что на записи выйду за 50. Последний, 53-й раз, выжал по свистку и боялся, что его не засчитают. Но успел!

— Почему волновались? Достаточно было 41 раз сделать, чтобы попасть в книгу Гиннесса.

— Какой это был бы рекорд, если ты отработал не на все сто процентов? — объясняет Евгений. — Мне бы этот один раз не давал покоя.

Видео записывали в Минске, чтобы соблюсти строгий регламент: три камеры, специальные весы, присутствие двоих судей со спортивным образованием. Получилось с первой попытки.

— Все так быстро и легко прошло, что мне казалось: упустили какую-то деталь. Я подходил к ребятам: мы ничего не забыли? На душе было как-то неспокойно. Смеялись между собой: неужели никаких косяков? Но на видео все гладко, сам удивился.

В записи «рекордного» видео участвовал Максим Трухоновец — тоже рекордсмен книги Гиннесса. В апреле на пару с Евгением они вместе выиграли престижный турнир Vortex Sport Battle в России.

Теперь имя Евгений Лось в книге Гиннесса значится дважды. За то, первое достижение — 67 отжиманий на брусьях с дополнительным весом в 18 кг 200 граммов — диплом ему уже прислали. Прежде чем повесить сертификат дома в рамку, пожарный-спасатель отнес его на работу: показать руководству и коллегам. Там оценили.

В Книге Гиннесса есть еще один рекорд, на который бобруйчанин мог бы замахнуться, — отжимания на брусьях с дополнительным весом в 45 кг.

— Он сейчас принадлежит моему знакомому украинцу, который живет в США. Я пробовал: приблизительно делаю столько же, как и он. Скорее всего, смог бы перебить — но еще не решаюсь.