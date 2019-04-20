Николай Зимин: Очень дорого нам обходится правление Лукашенко 1 20.04.2019, 17:20

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Николай Зимин

Местные начальники копируют манеру правления диктатора.

Белорусский независимый профсоюз существует в агрессивном окружении, условия для работы стали жестче, констатировал председатель организации Николай Зимин на XI съезде профессионального союза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, передает «Радыё Свабода».

По его словам, наиболее серьезное давление сегодня ощущается на ОАО «Беларуськалий». Как рассказал Зимин, администрация предприятия путем шантажа и насилия заставляют работников выходить из независимого профсоюза под угрозой того, что не будет карьерного роста и повышения разряда, но будет непродление контракта и другие последствия. Это уже привело к одномоментному массовому выхода работников из профсоюза.

«В стране действует режим, поэтому выстраивать партнерские отношения сложно, - подчеркнул профсоюзный лидер. - Независимые организации не вписываются в государственную модель построения общества, поскольку именно профсоюз сохранил принципы демократического строя - все процессы проходят открыто с принятием коллективного решения».

Николай Зимин заявил, что сегодняшняя Беларусь - недемократическая страна, где принимаются недемократические законы, декреты и указы, которые противоречат Конституции и конвенциям Международной организации труда.

«Действует разрешительный принцип регистрации демократических профсоюзов, а члены испытывают постоянный давления, - напомнил он. - Особая роль отводится идеологам, ведущих борьбу с членами независимого профсоюза. Администрации используют насильственные методы борьбы - шантаж, угрозы, запугивания. Активистов пытаются дискредитировать, а затем уволить. Начальники на местах копируют манеру управления своего правителя».

Председатель БНП подчеркнул, что добиться своих прав в стране почти нереально, поскольку органы власти и управления, верховная власть мешают развитию гражданского общества и независимых профсоюзов.

«Беларусь стала некомфортной и даже опасной для ее граждан. Официальная пропаганда вдалбливает в головы мысль, что здесь «жизнь самая спокойная в мире». На самом деле страна стала цивилизационным изгоем, с ней сотрудничают такие же недемократические режимы. Экономика в ужасном состоянии, идет постоянный поиск кредитов и латание дыр. Очень дорого обходится нам правление Лукашенко», - подытожил Николай Зимин.