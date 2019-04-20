Павел Северинец: Лукашенко давно объявил войну белорусам 1 20.04.2019, 19:17

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Ничего хорошего диктатора на этом пути не ждет.

После 15 суток ареста сегодня на свободу вышел сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, передает «Радыё Рацыя».

Он был осужден за защиту мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах, где власти начали уничтожать кресты. По словам политика, его задержание, суд и приговор - это полнее беззаконие.

- На телефон снимаешь, как валят кресты, - два протокола, «мелкий хулиган», мол, «сопротивляешься законным требованиям милиции». Полнее беззаконие. И Лукашенко, который давно объявил войну белорусам, в случае с Куропатами, объявил войну еще народной памяти и Богу. А это серьезная вещь. Я думаю, ничего хорошего его на этом пути не ждет.

Павел Северинец сказал, что условия в изоляторе временного содержания милиции Минского района были сносными. Был в двухместной камере. Политик читал, писал, молился, думал о семье.

Встречать Северинца пришли около 20 человек его соратников, защитников Куропат и, конечно, семья - жена Ольга вместе с маленьким сыном Франциском.