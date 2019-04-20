В Германии проходят «пасхальные марши» 20.04.2019, 20:01

Фото: Фонд стратегической культуры

Сторонники движений за мир вывели на немецкие улицы тысячи человек.

Тысячи жителей Германии приняли в субботу, 20 апреля, участие в традиционных "пасхальных" маршах в поддержку мира на Земле. В этом году мероприятие прошло под лозунгом: "Разоружение вместо вооружения - запретить ядерное оружие". В самом многочисленном марше - в Дюссельдорфе - приняло участие около полутора тысяч человек. В Берлине акция привлекла около тысячи участников, пишет «Немецкая волна».

Если ранее акции борцов за мир привлекали сотни тысяч участников, то в последние годы "пасхальные марши" стали скромнее по численности. "Пасхальные марши" - не главный показатель численности движения за мир", - считает активист Кристиан Голла (Kristian Golla) из одной из пацифистских инициатив. Он отметил, что форма протестов меняется вслед за изменениями в обществе.

"Пасхальные марши" зародились в 60-х годах в Великобритании в ответ на испытания ядерного оружия. Их расцвет приходится на 80-е годы. Они традиционно проходят в пасхальные дни - с четверга до понедельника.