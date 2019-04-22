В США поставили ультиматум Турции по С-400 2 22.04.2019, 19:52

2,627

Вашингтон может перенести свою военную базу из Турции в Грецию.

США введут санкции против Турции, если Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческому изданию Kathimerini, передает lenta.ru.

Он добавил, что Вашингтон может перенести свою военную базу из Турции в Грецию. Сенатор также исключил поставку в Анкару самолетов пятого поколения F-35. «Никогда не будет F-35 рядом с С-400, этого никогда не произойдет. Это позиция обеих партий в конгрессе», — заявил Менендес.

Сенатор утверждает, что если F-35 будет находиться рядом с С-400, Россия сможет узнать «все секреты технологии» американских истребителей. Он подчеркнул, что турецкие власти должны сделать выбор: страна может остаться союзником НАТО либо отдалиться.

10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка C-400 уже решенный вопрос и страна получит зенитно-ракетные комплексы в июле 2019 года или даже раньше. По словам главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, закупка именно российских комплексов была не вопросом предпочтения, а насущным требованием национальной безопасности.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.