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Судят лидера Союза поляков Беларуси Анджелику Борис

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  • 23.04.2019, 10:58
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Фото: «Радыё Свабода»

Зал переполнен.

Около ста человек пришли поддержать в суде председателя непризнанного белорусскими властями Союза поляков (СПБ) Анжелику Борис. Административное дело рассматривает суд Ленинского района Гродно, передает «Радыё Свабода».

Среди присутствующих журналист Анджей Почобут, экс-председатель СПБ Тадеуш Гавин. Все собравшиеся не поместились в зале.

Анжелика Борис в суде
Фото: «Радыё Свабода»

Анжелику Борис судят за организацию традиционной ярмарки «Казюки» в Гродно во внутреннем дворике рядом с польским консульством 3 марта. По словам прокурора, она «нарушила порядок организации массовых мероприятий» (ч. 2 ст. 22:34 КоАП Беларуси).

Анжелика Борис не признала своей вины, так как проводила ярмарку согласно уставу СПБ. В этом году СПБ и Генеральное консульство Польши в Гродно устраивали «Казюки» двадцатый раз. Ранее власти не имели к нему претензий.


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