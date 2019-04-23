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Анджелика Борис: Политический процесс не остановит Союз поляков в Беларуси

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  • 23.04.2019, 23:01
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АНЖЕЛИКА БОРИС
ФОТО: POLSKIERADIO.PL

Председатель Союза поляков в Беларуси считает процесс в Гродно позорным судом над традициями поляков.

Анджелика Борис считает процесс в Гродно позорным судом над традициями поляков. Председателя непризнанного властями Союза поляков в Беларуси судили за нарушение порядка организации ярмарки Казюки… От ответственности Анджелику Борис освободили, но не оправдали, пишет «Белсат».

Под залом суда в Гродно сегодня стояла толпа - в поддержку лидера непризнанного властями Союза поляков в Беларуси.

«Это политический процесс. Политические процессы как начинаются, также и исчезают. Это не остановит наш Союз поляков. Мы будем защищать свои традиции независимо от того, что нас будут судить или наказывать», - говорит Анджелика Борис.

Суд постановил, что Анджелико Борис совершила правонарушение, хотя и малозначительное. Организовала гуляния 3 марта, в праздник ремесленников «Казюки». Ярмарку развернули на арендованной СПБ территории - во внутреннем дворике рядом с польским консульством. Лидер «Союза поляков в Беларуси» в Лиде Ирена Бернацкая:

«Приезжают наши ремесленники, повара, художники и каждый показывает свое творчество».

В этот же день проходили «Казюки», организованные отделом культуры на Советской площади города, с участием официального Союза поляков.

«Это была 21 ярмарка, которую мы организовывали, и милиция квалифицировала эту ярмарку как несанкционированную акцию. Никогда никого не интересовали «Казюки», а теперь вдруг заинтересовали», - говорит Анджелика Борис.

Ранее у властей действительно не было вопросов к празднованию. Хотя с препятствиями объединение подвергалось систематически. Правозащитник Виктор Сазонов объясняет:

«Союз поляков Беларуси они видят как организацию, которая имеет демократические ценности, есть выборы и демократические выборы - все то, чем они не могут похвастаться. Они сидят с костью в горле».

Среди препятствий последнее - это отключение света во время гимна на организованном в прошлом году концерте к 100-летию независимости Польши.

Если говорить о судах, то предыдущий громкий процесс прошел в 2011-м: журналист Анджей Почобут, член союза, тогда почти три месяца провел в СИЗО за якобы оскорбление правителя.

«Сделаны такие усилия, чтобы эту организацию разделить, чтобы сделать из части организации послушную структуру, которая будет вписываться в то, что делает власть», - говорит Виктор Сазонов.


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