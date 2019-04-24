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Анджей Дуда: Польша сама сможет решать, у кого покупать газ

  • 24.04.2019, 16:39
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Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Свиноуйсьце подписан договор о финансировании расширения терминала сжиженного природного газа, расположенного в этом городе.

Участии в церемонии приняли президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Европейский союз профинансирует работы в газовом порту в Свиноуйсьце на 60 процентов. Павел Якубовский, глава компании Polskie LNG, управляющей терминалом, уточнил, что речь идет о 553 миллионах злотых, передает «Радио Польша».

Президент Анджей Дуда отметил, что терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце позволяет Польше решать, у кого покупать газ.

Расширение газового терминала в Свиноуйсьце улучшит энергетическую безопасность Польши, уверен Павел Якубовский: «Это своего рода дополнительный энергетический «укол», который позволит нам осуществить программу расширения, которая совершенно изменит положение Польши как государства, желающего иметь доступ к новым независимым источникам газа, желающего обладать свободой принятия решения, с кем, на каких условиях и на какой срок заключать контракты».

Газопорт в Свиноуйсьце работает с июня 2016 года. До сих пор здесь было принято 56 судов, перевозящих сжиженный природный газ. Расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце продлится четыре года. В результате терминал увеличит свою мощность с нынешних 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров в год.

После расширения из газового порта в Свиноуйсьце газ будет поступать по железным дорогам и морю, рекам в другие страны бассейна Балтийского моря, Троеморья.

Сейчас у стран бассейна Балтийского моря — к примеру, у Швеции и Финляндии — слишком маленькие порты, чтобы принимать топливо из огромных катарских газовозов.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил в Свиноуйсьце, что этот город и местный терминал СПГ становятся современным символом независимости и энергетической безопасности Польши. Важным элементом суверенитета Польши станет также газопровод Batic Pipe, который соединит Данию и Польшу: «В результате появятся энергетические Северные ворота, которые не только сделают Польшу независимой от прежних поставщиков газа, но также обеспечат возможности большей безопасности Центральной Европы, государств Троеморья».

Министр инвестиций и развития Ежи Квециньский добавил, что расширение терминала СПГ в настоящее время является одним из наиболее важных инфраструктурных проектов в Польше.


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