Лукашенко внезапно улетел из Китая 27 27.04.2019, 10:47

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Путин отказался от встречи с белорусским диктатором.

Александр Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае из-за негласного конфликта с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет Telegram-канал Расстрига, который ведет журналист Сергей Доренко, самолет правителя Беларуси досрочно вылетел из Китая и направился в Минск. Александр Лукашенко не стал дожидаться окончания официальных встреч и раньше времени покинул саммит "Один пояс, один путь".

Информацию о перемещении самолета можно посмотреть на сайте PlaneFinder, который отслеживает перемещение воздушных суден. И там действительно указано, что самолет EW-001PB вылетел в Минск вечером, 26 апреля.

"Лукашенко пропустил все субботние мероприятия. В этом поступке — жест обиды на Путина. Путин уклонился от встречи", — объясняют поступок Лукашенко авторы канала.

Действительно, последние месяцы в отношениях между Минском и Москвой наблюдается напряженная риторика. Россия практически в открытую намекает на создании "союзного государства", которое де-факто означает аннексию Беларуси.