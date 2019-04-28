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В Беларуси на Пасху подорожал бензин

  • 28.04.2019, 8:35

Цены на автомобильное топливо выросли с 28 апреля.

С 28 апреля в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом tut.by сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 28 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 53 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 64 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 85 копеек, ДТ — 1 рубль 64 копейки.

— По состоянию на 26 апреля с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 20,1%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 5,9%, — проинформировали в «Белнефтехиме»

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 апреля: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Накануне Министерство финансов подсчитало, что из-за российского налогового маневра цена литра автомобильного топлива в Беларуси может вырасти к 2024 году до одного евро, то есть топливо подорожает в полтора раза.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».


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