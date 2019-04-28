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Видеофакт: Как перемещаются континенты Земли

  • 28.04.2019, 13:43
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Материки дрейфуют с заметной скоростью.

Теория дрейфа континентов была предложена в начале XX века немецким геологом Альфредом Вегенером, сравнившим очертания береговых линий Старого и Нового светов, а также геологию их побережий. Существенного успеха в те годы она не имела — ученые не могли придумать силы, раздвинувшие континенты так далеко, пишет popmech.ru.

Второе рождение теории произошло уже в середине века. По результатам палеомагнитных исследований было показано, что земные континенты действительно перемещались и, даже, иногда поворачивались. Примерно к тому же времени была разработана современная геотектоника, показавшая, что движения в земной мантии могут приводить к перемещению объектов континентального масштаба. Наконец, с началом космической эры стало возможно высокоточное измерение положения континентов в наши дни. Выяснилось, что они и впрямь дрейфуют со скоростью порядка сантиметров в год.


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