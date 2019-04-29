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Автомобилист из Слонима: Откуда мы возьмем деньги на бензин по европейским ценам?

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  • 29.04.2019, 13:30
  • 2,372
Виктор Марчик

За четыре месяца топливо уже подорожало 10 раз.

В пасхальные выходные в Беларуси в 10-ый раз за год изменились розничные цены на автомобильное топливо.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать рост цен на топливо автомобилиста, представителя Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктора Марчика:

- Сразу скажу, что люди относятся негативно к еженедельному подорожанию топлива. Мне кажется, только то, что топливо дорожает всего на 1 копейку оттягивает момент, когда имеющие авто белорусы объявят новую акцию «Стоп-бензин».

Уверен, если бы власти подняли цены более резко, то уже получили бы в ответ всебелорусскую акцию протеста. Уже сейчас нарастает возмущение. Мы, автомобилисты, понимаем, что уже к концу года цена топлива у нас сравняется с европейской, но у людей же зарплаты далеко не европейские! Да и цены в магазинах гораздо выше, чем в ЕС.

Ведь уже хоть цена на бензин поднимается и по-хитрому, постепенно, но общая сумма-то выходит весомой. Думаю, что власти все-таки извлекли уроки из акций «Стоп бензин» и поняли, что если поднимут цены более резко, то получат еще более масштабную акцию.

Отмечу, люди смотрят в будущее с тревогой. Что будет дальше не понятно... Автомобилями пользуются многие: ездят на работу и с работы, за покупками и так далее. Откуда люди возьму деньги на бензин по европейским ценам?

Пока люди еще терпят, но когда цены начнут кусаться, то люди молчать не будут и отреагируют. К концу года мы можем ожидать массовые протесты.

Ранее в интервью сайту Charter97.org экономист Лев Марголин заявил, что бензин в Беларуси подорожает как минимум на треть.

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