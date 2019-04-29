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КГБ арестовал экс-начальника службы охраны Лукашенко

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  • 29.04.2019, 17:25
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Андрей Втюрин

Андрей Втюрин является действующим заместителем главы совета безопасности Беларуси.

Комитет государственной безопасности задержал Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря совета безопасности, бывшего начальника службы охраны Лукашенко. Заведено уголовное дело, пишет nn.by. Коттедж Втюрина в Дроздах-2 опечатан.

Как сообщили журналистам заслуживающие доверия источники, высокопоставленный силовик был задержан неделю назад. Детали пока неизвестны, источники говорят о взятках.

Втюрин - один из самых преданных лукашенковских гвардейцев.

Когда-то еще его отец возглавлял элитную часть внутренних войск 3214, а сам Андрей пошел в службу безопасности правителя в 1995-м и дослужился до начальника в этом ведомстве, к которому у Лукашенко самое большое доверие.

Справка

Родился Втюрин в 1971 в Пензе. В 1992 окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 - Академию МВД Беларуси. С 1995 - в службе охраны Лукашенко. Награжден орденами «За безупречную службу» и «За службу Родине». Глава службы охраны с 2007 года. С 2014 - заместитель госсекретаря совета безопасности.


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