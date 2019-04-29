Чем известен бывший главный охранник Лукашенко, которого задержали 12 29.04.2019, 21:14

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С 1995 года карьера Андрея Втюрина шла только вверх.

Андрея Втюрина задержали неделю назад. По неофициальным данным, возбудили дело по факту взятки.

По данным блогера NEXTA, речь идет о сумме в 150 тысяч долларов.

Как сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на заслуживающие доверия источники, коттедж высокопоставленного силовика в Дроздах-2 опечатан.

Пресс-служба КГБ на вопрос о том, задержан ли Втюрин, журналисту «Еврорадио» ответила: «Без комментариев».

Издание обратило внимание на то, что сын Втюрина Антон удалил свой аккаунт в твиттере после новостей о задержании отца.

Чем известен силовик, карьера которого с 1995 года шла только вверх?

Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России и Академию МВД Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

С 1992 по 1995 год занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси, позже — в Службе безопасности президента, был начальником управления личной охраны диктатора.

В 2007-м Андрей Втюрин возглавил Службу безопасности Лукашенко.

На снимке 2003 года за спиной Лукашенко Андрей Втюрин, который был шефом личной охраны президента

В 2011-м начальник Службы безопасности президента был внесен в черный список чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз.

В конце 2011 года Андрей Втюрин получил земельный надел в Веснинке — «Дроздах-2». Как выяснила «Наша Ніва», его соседями стали глава правления Белкоопсоюза Валерий Иванов и художник Владимир Зинкевич.

В 2014 году начальник Службы безопасности президента Андрей Втюрин был назначен заместителем госсекретаря Совбеза.

Андрей Втюрин справа от Лукашенко. Количество его наград впечатляет

В день своего назначения в Совбез Втюрин рассказал о своей работе изданию «СБ. Беларусь Сегодня»:

— Так получается, что 24 часа в сутки семь дней в неделю ты обеспечиваешь безопасность президента, других охраняемых лиц и объектов. (…) Все прекрасно понимают, что работа в такой структуре, как Служба безопасности «президента», связана с риском, с готовностью закрыть собой человека. Это каждый день на передовой.

Как писала несколько лет назад Светлана Калинкина, с Андреем Втюриным на людях Александр Лукашенко был демонстративно вежлив.

«Публично никогда не критиковал, а вот хвалил неоднократно. Что тоже большая редкость в отношениях с силовиками.

Говорят секрет в том, что Втюрин оказался великолепным пиарщиком. Он лично на службу никого не принимает: мол, неправильно, когда допускаться к охране президента будут люди по принципу «нравится-не нравится шефу», тут надо подходить объективно и коллегиально. Мало кто из руководителей силовых ведомство добровольно отказался лично решать кадровые вопросы. Это оценили.

Он внимательно штудирует наградные указы, и как только выясняется, что где-то кто-то отличился каким-то геройством — зовет охранять «президента». ...Втюрин как бы воплощает давнюю мечту Лукашенко о президентской гвардии из самых-самых. А ведь так хочется верить в сказки, даже если ты давно взрослый, и даже если ты президент…»