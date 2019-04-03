В Таиланде пляжный спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов 3.04.2019, 8:31

Деньги счастливчик решил передать своему отцу.

Пляжный спасатель, работающий на Пхукете, выиграл в государственную лотерею 30 млн батов ($ 945 тыс.). Об этом во вторник сообщил портал The Thaiger.

32-летний Нара Налак рассказал, что редко покупает лотерейные билеты. «В этот раз я встретил продавца билетов, которого долго знаю, и подумал, что 767 — интересная комбинация чисел. В результате я купил комплект из нескольких квитков, — рассказал мужчина. — Это был первый раз, когда я купил сразу несколько билетов».

Пляжный спасатель заявил, что был очень удивлен выигрышу, но добавил, что не собирается прекращать заниматься любимым делом. «Выигранные деньги я передам своему отцу, а также потрачу на обучение двух своих детей и ремонт дома», — добавил Налак.

Таиландская государственная лотерея разыгрывается дважды в месяц и является одной из форм азартных игр, которая не запрещена в Таиланде.