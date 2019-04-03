У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину 3 3.04.2019, 13:56

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Фото: @merr1k

Надпись гласит: «предал российский народ».

В Санкт-Петербурге рядом с Исаакиевским собором появилась инсталляция в виде черного надгробия с портретом президента России Владимира Путина. Ее фотографию опубликовал журналист Давид Френкель, сообщает «Сноб».

На надгробии нанесены даты (1952-2019) и надпись: «Предал российский народ». Движение «Агит Россия» заявило в своем телеграм-канале, что инсталляцию установили его активисты.

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY — Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г.

«Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Что еще известно:

Впервые похожее надгробие появилось в Набережных Челнах 10 марта, когда в нескольких городах России прошли акции против изоляции российского сегмента интернета. На следующий день посты с фотографией «могилы» стали исчезать из пабликов во «ВКонтакте». В соцсети заявили, что изображения «вводят в заблуждение» и пользователи на них пожаловались, но потом «ВКонтакте» пообещала восстановить удаленные фотографии.

Изоляция Рунета:

Законопроект об изоляции российского интернета подразумевает, что Рунет будет работать без зарубежных технологий. Пока он прошел только первое чтение. Критики инициативы отмечают, что она может привести к сбоям и подорожанию услуг из-за дополнительной нагрузки на провайдеров связи. Кроме того, документ даст властям возможность блокировать доступ к любому ресурсу.