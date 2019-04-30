Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Беларуси 36 30.04.2019, 21:19

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Михаил Бабич

Президент РФ также подписал указ о назначении нового посла в Беларуси.

Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Минске. Указ об этом опубликован на сайте президента России. Владимир Путин также подписал указ о назначении нового посла в Беларуси. Им стал сенатор Дмитрий Мезенцев, сообщается на сайте Кремля.

Бабич также освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Михаил Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Решение о назначении Бабича послом и о его отзыве принималось в Кремле.

На церемонии вручения послом верительных грамот Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает, что новый посол России в Беларуси Михаил Бабич сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах.

Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года, его полномочия истекают в сентябре этого года. До того как стать сенатором, Мезенцев был генеральным секретарем ШОС и губернатором Иркутской области.