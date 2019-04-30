Россию покинули тысячи миллионеров 8 30.04.2019, 22:01

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Иллюстрационное фото

Чаще всего миллионеры эмигрируют в Австралию и США.

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth, передает lenta.ru.

Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров. На третьем месте Индия, откуда уехали пять тысяч богатейших граждан, далее следуют Турция (четыре тысячи) и Франция (три тысячи).

Чаще всего миллионеры эмигрируют в Австралию, там за год приток составил 12 тысяч человек. На втором месте США — 10 тысяч человек, третье место досталось Канаде, получившей четыре тысячи миллионеров.