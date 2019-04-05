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Анна Фотыга: Кресты в Куропатах не дают покоя наследникам сталинских преступников

  • 5.04.2019, 8:15
Анна Фотыга

Проявленный властями страх перед правдой свидетельствует о том, что победа не так уж и далека.

Глава Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга дала комментарий для сайта Charter97.org по поводу уничтожения крестов в Куропатах

- Куропаты это особое место. Это место, где покоятся тысячи белорусов, поляков, евреев - убитых и захороненных в братских могилах сталинским НКВД.  О таком страшном преступлении невозможно забыть. 

Белорусское государство не установило ни одного памятника в Куропатах. Учебники истории молчат о Куропатах. 

Однако помнят о Куропатах тысячи белорусских патриотов. Те, кто призывает хранить на память об этом страшном преступлении, сталкиваются с наказаниями и репрессиями. 

И только поставленные людьми кресты напоминают о жертвах.  Кресты, которые не дают покоя наследникам сталинских преступников.

 Мы, поляки, прекрасно помним, насколько сложным и долгим был путь к раскрытию правды о Катыни. Кроме того, мы знаем, что правда всегда побеждает. 

А проявленный властями страх перед правдой свидетельствует о том, что победа не так уж и далека.

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