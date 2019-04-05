Анна Фотыга: Кресты в Куропатах не дают покоя наследникам сталинских преступников
- 5.04.2019, 8:15
Проявленный властями страх перед правдой свидетельствует о том, что победа не так уж и далека.
Глава Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга дала комментарий для сайта Charter97.org по поводу уничтожения крестов в Куропатах.
- Куропаты это особое место. Это место, где покоятся тысячи белорусов, поляков, евреев - убитых и захороненных в братских могилах сталинским НКВД. О таком страшном преступлении невозможно забыть.
Белорусское государство не установило ни одного памятника в Куропатах. Учебники истории молчат о Куропатах.
Однако помнят о Куропатах тысячи белорусских патриотов. Те, кто призывает хранить на память об этом страшном преступлении, сталкиваются с наказаниями и репрессиями.
И только поставленные людьми кресты напоминают о жертвах. Кресты, которые не дают покоя наследникам сталинских преступников.
Мы, поляки, прекрасно помним, насколько сложным и долгим был путь к раскрытию правды о Катыни. Кроме того, мы знаем, что правда всегда побеждает.
А проявленный властями страх перед правдой свидетельствует о том, что победа не так уж и далека.
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