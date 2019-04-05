Николай Статкевич: В такой ситуации надо прийти к главному храму страны 36 5.04.2019, 8:32

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Все вместе помолимся за избавление от лукавого.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org прокомментировал события в Куропатах 4 апреля. Политик призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

- Как вы прокомментируете уничтожение властями крестов в Куропатах 4 апреля?

- Это осквернение главного христианского символа. Это оскорбление чувств христиан и моих чувств в том числе. У меня сейчас Великий пост, который я стараюсь соблюдать. Во время, когда христиане готовятся к Пасхе, когда Иисус Христос был распят на кресте и воскрес, кресты ломают и сносят. Кресты, cтоявшие на месте гибели невинных людей. Как минимум, десятков тысяч. Среди них, cкорее всего, большая часть была христианами. Наверняка, там похоронены сотни священников разных конфессий.

И все это происходит в угоду хамскому желанию персоны, которая находится у власти.

Я не знаю, что он еще должен сделать? Лукашенко убивал и похищал людей, восхвалял Гитлера, уничтожил нашу экономику, превратив ее в муляж, который поддерживается за счет дотаций. Сотни тысяч людей вынуждены были уехать из страны, чтобы заработать на кусок хлеба. Cегодня он прицепился даже к тем, кого не смог обеспечить работой - «тунеядцам». Людей обкладывают несусветными поборами.

А сейчас вот это сатанинское действо. Это оскорбление не только верующих, ведь на христианской религии построена наша цивилизация. Это оскорбление веры наших предков. До чего он еще додумается?

- Почему, на ваш взгляд, Лукашенко отдал такой безумный приказ?

- Это похоже на неадекватность. Начинаешь вспоминать те диагнозы, о которых когда-то писал доктор Щигельский. Возможно, это весеннее обострение.

Весь мир узнал, кто у нас правит. Ведь некоторые страны, которые чтят религию, вдруг увидели в нем «теплого человека», приемлемого для контактов и совместных дел. Так посмотрите, с кем вы имеете дело. Мы-то давно уже знаем.

- Вы призываете людей выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора. Почему вы считаете важным выйти именно в центр города?

- Во-первых, я думаю, раз уж оскорблены чувства верующих, раз оскорблен символ христианства, то мы должны прийти к главному христианскому храму города - Кафедральному. Кстати, на этой площади два Кафедральных собора — один православный, а другой католический. Вначале мы придем помолиться возле православной святыни.

Даже по законам этой власти молебен не подпадает под действие правовых актов. Наоборот, законом запрещено препятствование молебнам и молитвенным сходам, которые проходят на территории, прилежащей к храмам. Здесь мы в своем праве.

Я призываю людей прийти с иконами, крестами и свечами. Раз уже совершено такое преступление против нашей святыни, то мы должны попросить прощение у Бога, что допустили это. Стоит всем вместе помолиться за избавление от лукавого. Это строчка из молитвы «Отче наш».

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