Как задерживали Багинскую и Северинца в Куропатах 5.04.2019, 12:13

Фото: svaboda.org

Защитники Куропат пытались остановить технику в урочище.

Утром 5 апреля рабочие из Заславля продолжают ставить забор по периметру Куропат, больше крестов не валят. Но строительная техника ездит под бодрую музыку возле крестов, которые вчера не снесли. Активисты и свидетели этого возмущались - двух задержали, передает «Радыё Свабода».

Защитников Куропат отгонял от техники у крестов человек в милицейской форме, который принципиально отказывался назвать себя. По словам защитника Куропат, лидера Белорусской христианской демократии Павла Северинца, который вел видеотрансляцию, это полковник Сергей Удодов, заместитель начальника Минского РУВД, начальник милиции общественной безопасности. Он «предупреждал об ответственности», не соглашался разговаривать по-белорусски. Из колонок строительной техники звучит бодрая музыка.

Вместе с Северинцем в белый микроавтобус милиционеры погрузили 72-летнюю активистку Нину Багинскую. И она, и Северинец были задержаны и вчера - якобы для «выяснения личности» (Багинская шла «пристыдить» строителей, Северинец пытался провести стрим).