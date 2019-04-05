Глава МИД Польши: Уничтожение крестов в Куропатах - плохой сигнал 1 5.04.2019, 12:26

Яцек Чапутович

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Польские дипломатические службы будут отслеживать ситуацию.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, находящийся в Вашингтоне на встрече министров иностранных дел НATO, заявил «Польскому радио», что выясняются детали сноса крестов, в том числе то, кто это сделал.

Министр добавил, что если информация подтвердится, то «это был бы плохой сигнал», так как «государство должны помнить о смертях и жертвах, в этом случае – о жертвах сталинского режима».

Министр предупредил, что польские дипломатические службы будут отслеживать ситуацию.

Куропаты уже посетил Мартин Войцеховский, заместитель посла Польши в Минске, который оценил состояние крестов и других памятных знаков в центральной части мемориала, в том числе в память о поляках, убитых в урочище. Дипломат сообщил, что польские кресты не повреждены.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.