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Герои и подонки. «Шансон» белорусского тракториста, ломающего кресты в Куропатах

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  • 5.04.2019, 13:09
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Активисты защищают народный мемориал: шокирующее видео столкновения защитников Куропат с вандалами от власти.

Сегодня белорусы снова вышли на защиту народного мемориала в Куропатах от разрушения.

Во время противостояния активистов с милицией с работающими в урочище строителями пользователь Youtube-канала «Кастусь Каліноўскі» обратил внимание на шокирующее видео.

Через несколько минут защитники Куропат Нина Багинская и Павел Северинец были арестованы минским ОМОНом с применением силы.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.


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