На БелАЭС начались испытания перед загрузкой ядерного топлива 6 5.04.2019, 17:36

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Первый энергоблок АЭС в Островце планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

На Белорусской АЭС приступили к выполнению программы по вводу в эксплуатацию энергоблока №1, сообщили в группе компаний ASE (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик БелАЭС). Об этом пишет onliner.by.

На первом энергоблоке специалисты приступили к первому технологическому процессу программы — индивидуальным испытаниям и опробованию оборудования первого и второго контуров реакторной установки, которые будут задействованы в гидравлических испытаниях и циркуляционной промывке.

Стандартизированная программа по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами состоит из четырех этапов: предпусковые наладочные работы (этап А), физический пуск (этап Б), энергетический пуск (этап В) и опытно-промышленная эксплуатация (этап Г).

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Напомним, Литва не раз заявляла о своей принципиальной позиции в вопросе строительства БелАЭС.