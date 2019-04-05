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Украинский нардеп: Для меня Лукашенко - моральный урод

  • 5.04.2019, 18:26
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Игорь Гузь

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь поддержал защитников Куропат.

Народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь выступил с критикой государственного вандализма который совершил режим Лукашенко в Куропатах:

- Многие украинцы любят и уважают Лукашенко, а я считаю этого персонажа не просто последним диктатором Европы, а моральным уродом.

Вчера по приказу того же Лукашенко снесли кресты в месте массовых коммунистических расстрелов вблизи Минска - в Куропатах. Защитников крестов арестовали с дальнейшей перспективой уголовного преследования.

Куропаты - лесной массив на окраине Минска, где были найдены массовые захоронения людей, расстрелянных НКВД в 1937-1941 годах. Число жертв в настоящее время точно неизвестно и, по разным оценкам, может составлять до 250 000 человек.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.


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