Чего добивается в Ливии генерал Хафтар 5.04.2019, 21:10

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Халифа Хафтар

Как бывший сподвижник Каддафи и генерал самопровозглашенной армии может повлиять на ситуацию в Ливии.

Генерал Халифа Хафтар считается одной из ключевых фигур гражданской войны в Сирии. Командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией", которой уже удалось взять под свой контроль несколько крупнейших нефтяных месторождений, приказал своим войскам 4 апреля начать наступление на столицу страны Триполи, в которой находится признанное международным сообществом правительство национального согласия. 5 апреля в СМИ появились сообщения о том, что это наступление удалось остановить. Кто же он - человек, от которого зависит судьба Ливии, и связан ли он с Москвой - в материале DW.

Бывший сподвижник Каддафи

Халифа Хафтар - ливийский генерал. В 1969 году он участвовал в военном перевороте, в результате которого в стране была свергнута монархия, а власть перешла в руки Совета революционного командования и возглавившего его Муамара Каддафи.

Хафтар стал одним из высших офицеров ливийской армии и приближенным Каддафи. Он участвовал в войне, которую Каддафи вел с Чадом за стратегически важный участок границы. В 1987 году Ливия проиграла эту войну, а Хафтар, который командовал ливийской армией, был взят в плен. Каддафи его не поддержал, и с тех пор Хафтар считал его своим врагом.

В 1990 году после госпереворота в Чаде Хафтара вывезли в США, где он примкнул к рядам ливийской оппозиции, поддерживаемой ЦРУ. После въезда в США Хафтар получил американское гражданство и поселился в штате Вирджиния, где прожил 20 лет. Все это время он обдумывал, как свергнуть и уничтожить Каддафи.

Роль Хафтара в гражданской войне в Ливии

Халифа Хафтар вернулся в Ливию в 2011 году. Тогда в результате массовых акций протеста против правящего режима Каддафи был свергнут, а затем убит. В качестве нового руководящего органа власти ливийская оппозиция сформировала Переходный национальный совет, на основе которого было создано временное переходное правительство.

В августе 2012 года властные полномочия от Переходного национального совета были переданы Всеобщему национальному конгрессу, а позже однопалатному парламенту - Палате представителей. Хафтар возглавил антиисламистское движение в стране и стал одним из высокопоставленных военных.

Политические амбиции Хафтара

В феврале 2014 году генерал Хафтар попытался прийти к власти. Выступая по национальному телевидению, он объявил о роспуске Всеобщего национального конгресса. В июне того же года в Ливии прошли парламентские выборы. Антиисламистское объединение Хафтара одержало на них победу.

Это привело к тому, что конфликт сторонников Хафтара с исламской оппозицией, которая отказалась признавать результаты голосования, перерос в гражданскую войну, а парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук, город на востоке страны.

Ссора с Сараджем

ООН попыталась примирить два враждующих лагеря и прекратить кровопролитие. В Триполи было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. С начала 2016 года правительство Сараджа, признанное международным сообществом, управляет страной, но до сегодняшнего дня не контролирует всю ее территорию. Парламент страны находится в Тобруке, считая себя истинной властью.

Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. Попытки ООН, государств Персидского залива, Франции и Италии способствовать восстановлению единовластия в стране пока остаются безуспешными.

Наступление Хафтара на Триполи началось в преддверии запланированных на середину апреля мирных переговоров в Ливии под эгидой ООН. На них должен быть разработан план предстоящих парламентских и президентских выборов, что имеет целью прекратить гражданскую войну в стране. Генсек ООН Антониу Гутерриш, находящийся сейчас в Триполи, выразил глубокую обеспокоенность военной активностью и риском новых столкновений. "(У кризиса в Ливии) нет военного решения", - написал Гутерриш в Twitter, подчеркнув, что проблемы в Ливии решаемы только при помощи внутриполитического диалога.

Но у Халифа Хафтара есть на этот счет свои представления. Он хочет стать командующим ливийской армией и интегрировать в нее возглавляемые им сейчас военные формирования востока страны. Как сообщают некоторые источники, Хафтар стремится стать преемником свергнутого Каддафи.

Что связывает Хафтара с Москвой

По оценкам некоторых экспертов и наблюдателей, в стремлении обрести власть в Ливии Хафтара якобы поддерживает Москва. Халифа Хафтар в 1978-79 годах, как представитель военной элиты Ливии, учился в СССР и знает русский язык. В последние годы он неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В последний раз ливийский генерал приезжал в столицу России в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Сергей Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер".