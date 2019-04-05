Детали для американских танков Abrams будут печатать на 3D-принтере 1 5.04.2019, 22:41

Корпус морской пехоты предложил современное решение для поддержания боеспособности танков.

Детали для американских танков M1A1 Abrams будут печатать с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на Naked Science. На вооружении Корпуса морской пехоты США находится по меньшей мере 400 танков M1A1. Корпус морской пехоты предложил современное решение для поддержания боеспособности своих основных боевых танков - использование 3D-печати.

Речь идет об импеллерах - лопаточных машинах, заключенных в кольцо. Они обеспечивают нормальную работу газотурбинных двигателей танков Abrams. Корпус морской пехоты планирует использовать созданные с помощью 3D-печати импеллеры, когда оригинальная деталь приходит в негодность, а получить своевременно новую запчасть нет возможности.

Abrams - основной боевой танк США. С 1980 года было выпущено более десяти тысяч Abrams. Часть из них получили комплексы активной защиты (КАЗ), способные повышать выживаемость на поле боя в несколько раз.