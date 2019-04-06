Бунт в Бресте: люди встали на защиту активистки 9 6.04.2019, 9:42

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Жители Бреста продолжают протесты против строительства аккумуляторного завода вблизи города.

В пятницу десятки брестчан собрались у дома женщины, которую милиция пыталась задержать, пишет «Солидарность».

В доме доктора-невролога Татьяны Фесиковой в предместье «Стимово» в пятницу в 17.00 начался осмотр, санкционированный прокурором Брестского района. Основанием для осмотра стал факт «незаконного расклеивания листовок на административных зданиях в деревне Тельмы-1» Брестского района, сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

На листовках было фото задержанного 3 апреля активиста протестов 62-летнего Моисея Мазько, эконома местного православного монастыря. В машине, в которой ехал Мазько, обнаружили патроны и вещество, похожее на тротил, и, хотя Мазько заявил, что не знает, откуда там оказался тот пакет, на него завели уголовное дело и поместили в изолятор Ленинского РОВД.

Задержан на трое суток и его сын, Денис Мазько. Как сказано в постановлении о проведении осмотра, причастными к распространению листовок могут быть Татьяна Фесикова и Игорь Зубик.

По словам Кисляка, сотрудники Брестского РОВД провели осмотр в доме Татьяны Фесиковай, в присутствии адвоката взяли объяснения. А потом приехали милиционеры из Ленинского РОВД и сказали, что забирают ее. За нахождение на площади Ленина с желтыми шариками 31 марта на нее составлен протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» КоАП РБ.

Информация об этом быстро распространилась по соцсетях, и около дома собрались возмущенные люди.

Они не дали вывезти Фесикову. Драматизм ситуации был в том, что на место вызвали инспекцию по делам несовершеннолетних. Муж доктора Фесиковой в командировке, и, если ее забрали бы, сын-подросток остался бы один дома. Люди не расходились и настаивали на том, чтобы женщину вызвали в РОВД повесткой в рабочий день.

Фесиковой стало плохо, вызвали бригаду скорой помощи, женщину забрали в больницу. Люди проводили Фесикову аплодисментами.

Следом за ней на машинах поехали другие активисты, чтобы ее не задержали в машине врачей. Около 23:40 Фесикову положили в кардиологию, пишет сайт «Брестской газеты».

Татьяна Фесикова — одна из главных активисток кампании против строительства под Брестом аккумуляторного завода. Весной прошлого года после выступления на митинге «Брестчанки против свинца» ее уволили с работы — женщина работала неврологом в городской больнице. Осенью прошлого года ее оштрафовали на 10 базовых за наклейки против завода.

Брестчане боятся загрязнения почв и вод свинцом, содержащимся в аккумуляторах. Особенно озабочены жители богатых пригородных деревень, находящихся возле будущего завода.

Власти считают, что постройка аккумуляторного завода экономически целесообразна и не нанесёт недопустимого вреда экологии. На заводе планируется выпускать сначала 1 млн аккумуляторов в год, а потом увеличить эти объемы еще вдвое. Строит предприятие частный капитал, ООО «АйПауэр». Планируется, что на заводе будут работать 188 человек.