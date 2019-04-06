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В Бресте ночью освободили активиста Моисея Мазько

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  • 6.04.2019, 10:17
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Моисей Мазько
Фото: b-g.by

Однако уголовное дело в отношении противника аккумуляторного завода не прекратили.

После полуночи 6 апреля на свободу вышел активист Моисей Мазько, который с ночи 3 апреля находился в изоляторе Ленинского РОВД, сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк. Спустя 72 часа после задержания его должны были или отпустить, или изменить меру пресечения. 

Фото: b-g.by

В постановлении об освобождении сказано, что в настоящее время «не добыто достаточных сведений», которые подтверждают вину Мазько.

«Мы изначально утверждали, что доказательств причастности Моисея Мазько к данным боеприпасам нет, что их ему подкинули. То что его не арестовали, а освободили по истечению срока задержания подтверждает эту нашу позицию», – прокомментировал ситуацию правозащитник.

Как мы уже писали, 2 апреля в машине, за рулем которой ехал Моисей Мазько, нашли патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства. 3 апреля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК.Утром и вечером 3 апреля прошли обыски в доме, где живет сын Мазько Денис, и в доме самого Моисея Мазько. Тогда ничего не изымалось. Ночью 5 апреля Дениса Мазько задержали на 72 часа по уголовному делу отца.

После задержания Моисея Мазько родственники заявили, что в последние дни за Моисеем велась слежка.

Машина, за рулем которой был Моисей Мазько, не его, а служебная, принадлежит женскому монастырю в Брестской крепости, в котором мужчина служит экономом.

Фото: b-g.by

Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Он был в числе первых, кто начал борьбу со строительством возле города этого предприятия, входит в инициативную группу по проведению местного референдума по вопросу запрета строительства в районе любых свинцово-аккумуляторных производств.

Напомним, вчера вечером милиция попыталась забрать еще одну активистку кампании по борьбе с аккумуляторным заводом Татьяну Фесикову, однако собравшиеся у ее дома соседи и другие активисты не дели этого сделать. Фесиковой стало плохо, ей вызвали скорую. Сейчас она в кардиологии областной больницы.


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