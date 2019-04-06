Евгений Афнагель: Я приду на молитву к храму 4 6.04.2019, 17:56

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Евгений Афнагель

Фото: Радыё Свабода

Не раз именно Куропаты заставляли власти отступить.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель сообщил в социальных сетях, что собирается 7 апреля принять участие в молебне за погибших от сталинских репрессий и в защиту Куропат, пишет nn.by.

«Куропаты - знаковое место для Беларуси. Здесь убиты десятки тысяч наших предков. Здесь началось сопротивление коммунизму и возрождение независимости страны, - объясняет Евгений Афнагель. - Сегодня Куропаты стали еще символом единения белорусов, так как события 4 апреля возмутили не только общественных активистов, но и даже сторонников действующей власти. Уничтожение крестов осудили представители всех христианских конфессий.

«Я решил принять участие в молебне в 12.00 у Свято-Духова кафедрального собора Минска. Мне, как и многим другим, небезразлично то, что произошло и продолжает происходить в урочище. Уже не раз именно в Куропатах получалось заставить власти остановиться, а, иногда, и отступить. Уверен, что это получится и сейчас, если мы не будем молчать».

Афнагель заявил, что молебен у храма - не политическая акция, не протест, поэтому на него не требуется разрешение властей.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.